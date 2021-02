Ploegmaat bij Deceuninck-Quick.Step ziet het goedkomen voor Cav: "Nu al andere Cavendish dan de laatste jaren"

Met de Clásica de Almeria heeft Mark Cavendish al zijn eerste koers voor Deceuninck-Quick.Step gereden sinds zijn terugkeer naar het team. Iedereen vraagt zich af tot wat hij in staat zal zijn. Tot best veel, zo denkt zijn ploegmaat Michael Mørkøv.

"Hij is supergemotiveerd om weer deel uit te maken van de ploeg", zegt Mørkøv over Cavendish aan VeloNews. "Wat begrijpelijk is, want hij heeft sommige van zijn beste jaren bij deze ploeg beleefd. Op trainingskamp zag ik hem beter en beter worden. Volgens mij is hij nu al een andere Cavendish dan de laatste jaren."

De fun, de beleving van de sport komt op de eerste plaats. "Je voelt dat hij van de sport houdt en dat hij niet iets uit de voorgaande jaren probeert recht te zetten. Hij geniet er gewoon van om profrenner te zijn en met de fiets te rijden."

VOOR OVERWINNING RIJDEN

De vraag is uiteraard wat er sportief nog mogelijk is voor Mark Cavendish. "Hij is heel gemotiveerd om zijn training te doen, om te koersen en zijn best te doen. Als je dat allemaal hebt, denk ik dat er een redelijke kans is dat hij voor de overwinning zal rijden dit jaar."