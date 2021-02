Sander Armée en Dimitri Claeys rijden aan zijde van Aru in volgende koers op Franse wegen

Sander Armée maakt zich na de Ster van Bessèges op voor zijn tweede koers bij Qhubeka. Voor Dimitri Claeys staat zijn debuut bij zijn nieuwe ploeg voor de deur. Beide Belgen zullen aan de start verschijnen vna de Ronde van de Haut Var.

Qhubeka ASSOS heeft de selectie bekendgemaakt voor de Franse rittenkoers en daarin vinden we de namen van beide landgenoten terug. Voor Claeys kadert deze wedstrijd in de voorbereiding van het klassieke seizoen. Voor Armée is het een nieuwe kans om zichzelf te testen en de Italiaan Aru bij te staan.

Ook enkele Australiërs zullen in de Haut Var het shirt van Qhubeka aantrekken, want Simon Clarke en Robert Power gaan allebei van start. Voorts is er ook nog sprake van de Deen Emil Vinjebo en de Poolse wielrenner Lukasz Wisniowski.

GEEN SPRINTERS

Aangezien de drie pittige etappes in de Ronde van de Haut Var allemaal oplopende aankomsten kennen, besloten ze bij Qhubeka om geen sprinters mee te nemen.