Team INEOS Grenadiers maakt selectie bekend voor UAE Tour: debuut voor Britse klassementsrenner, ook wereldkampioen tijdrijden is van de partij

Van 21 februari tot en met 27 februari staat de UAE Tour op het programma. Team INEOS Grenadiers lijkt met heel wat ambitie te starten, want met debutant Adam Yates en Ivan Sosa, de winnaar van de Tour de la Provence dit seizoen, beschikt de ploeg over twee sterke klimmers in de rittenwedstrijd.

Filippo Ganna, de wereldkampioen tijdrijden, zit in de selectie en daarnaast kan Team INEOS Grenadiers ook rekenen op Andrey Amador, nieuwkomer Daniel Martínez, Luke Rowe en Brandon Rivera.

7⃣ Riders

2⃣ Grenadier debuts

1⃣ Defending champion



We're all set for #UAETour this Sunday. Meet our lineup for the first WorldTour race of the season. pic.twitter.com/C7sQ0DIACc