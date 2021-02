Van Den Spiegel over de cross en de Wereldbeker: "Jongens als Van der Poel of Van Aert hebben daar belangrijke rol in"

Wout van Aert heeft dit seizoen de Wereldbeker veldrijden geworden. Al had Tomas Van Den Spiegel wel gedacht dat die er heel anders zou uitzien. Bedoeling was om van de Wereldbeker een groots klassement te maken, met heel veel wedstrijden, ook in het buitenland.

Daar schoot door corona niet veel van over, want de Wereldbeker telde slechts vijf crossen. Volgend seizoen moet dat klassement 16 manches tellen. Van Den Spiegel beschouwt dit seizoen dan maar als jaar nul en het volgende als jaar één, zo geeft hij aan bij Sporza. De huidige vedetten blijven ook een enorme waarde hebben voor de sport.

© photonews

"Het is duidelijk dat de sterren van de weg, die eigenlijk uit het veld komen, een heel belangrijke rol te vervullen hebben voor het veldrijden. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de Wereldbeker een aantrekkelijk format is voor renners om aan deel te nemen", weet Van Den Spiegel. "Daar moeten we nog aan bouwen, maar jongens als Van der Poel of Van Aert hebben daar uiteraard een belangrijke rol in."

In elk geval merkt Van Den Spiegel wel een stijgende belangstelling voor de cross in het buitenland. "We willen van veldrijden een internationale en globale sport maken. Daarvoor hebben we nog even de tijd. Het grote doel is om van veldrijden een demonstratiesport te maken op de Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina. Dat zou veldrijden een enorme boost geven op internationaal niveau."