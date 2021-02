Het bewijs is geleverd: geen polsen op het stuur betekent ook minder snelheid maken

Iedereen kent deze houding wel: de 'puppy pose', de polsen op het stuur. Een houding die door de UCI voortaan niet meer toegelaten is vanwege de veiligheid in de koers. Renners moeten dus op zoek naar een andere manier om met evenveel aerodynamica te dalen.

Eén theorie is dat het zonder deze houding minder snel zou gaan. Dat zijn ze bij het AD eens nagegaan in één van de filmpjes van In Het Wiel. In de windtunnel van de TU Eindhoven werden in samenwerking met hoogleraar civiele techniek Bert Blocken de verschillende houdingen met mekaar vergeleken.

"Met je polsen over je stuur is inderdaad veel sneller dan met je handen in de beugels", onthult de Nederlanse krant het resultaat. "Het scheelt meer dan 10 procent luchtweerstand en zo’n dertig Watt bij een snelheid van 40 per uur. Al die vluchters: ze hadden groot gelijk. De alternatieven zijn minder snel - en bovendien is het maar de vraag hoe veilig die zijn."