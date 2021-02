Lotto Soudal maakt selectie bekend voor UAE Tour en neemt vier landgenoten mee

Vanaf zondag staat de UAE Tour op het programma en dus zijn de ploegen hun selecties aan het bekendmaken. Ook Lotto Soudal heeft ondertussen bekendgemaakt welke renners voor de ploeg zullen starten in de rittenwedstrijd.

Zo kiest de Belgische wielerformatie voor vier landgenoten. Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, Tosh Van der Sande en Harm Vanhoucke zijn van de partij. Daarnaast zijn ook Caleb Ewan, Roger Kluge en Harry Sweeny geselecteerd.

