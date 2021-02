Opvallend: Belgische trainer van Tom Pidcock gaat aan de slag bij Team INEOS Grenadiers

Kurt Bogaerts, de trainer van Tom Pidcock, gaat een nieuwe uitdaging aan. De Belgische trainer gaat namelijk werken voor Team INEOS Grenadiers. De Britse wielerploeg heeft het nieuws zelf bekendgemaakt.

Hij blijft uiteraatd samenwerken met Pidcock, want de Brit rijdt voor Team INEOS Grenadiers. Bogaerts zal vandaag voor het eerst aan het werk zijn in de Franse rittenkoers Tour des Alpes-Maritimes et du Var.

Welcome to the Grenadiers, @bogaertsk.



Find out more about Kurt's work with Tom Pidcock and how he'll help the team, starting with his first race today at #TDHV2021.