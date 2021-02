Van der Poel maakt zich op voor eerste wegkoers en krijgt resem Belgen mee in zijn kielzog

Het behalen van de wereldtitel veldrijden is voor Mathieu van der Poel alweer enkele weken geleden. Hij trekt weldra in plaats van de regenboogtrui de Nederlandse kampioenentrui aan voor zijn eerste wegkoers in 2021. Dat wordt de UAE Tour.

Het was al langer bekend dat Mathieu van der Poel zou meedoen aan de UAE Tour en dat deze rittenkoers de start van zijn wegcampagne zou worden in 2021. Dat heeft Alpecin-Fenix ook bevestigd door het bekendmaken van de selectie.

In die selectie valt meteen de naam van Van der Poel op. Hij krijgt uiteraard zes teamgenoten met zich mee. Liefst vijf van hen hebben de Belgische nationaliteit. Het gaat om Roy Jans, Gianni Vermeersch, Louis Vervaeke, Jasper Philipsen en Jonas Rickaert.

DEBUUT PHILIPSEN

Enigszins vreemde eend in de bijt is Kristian Sbaragli. De Italiaan is de enige renner van Alpecin-Fenix die in de Emiraten zal koersen en niet uit de Lage Landen komt. Voor Philipsen is het zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg. Uitkijken of ze hem zullen uitspelen in de massasprints.