Tweede etappe Tour des Alpes-Maritimes et du Var is voer voor de punchers

Vandaag staat de tweede en meteen ook voorlaatste etappe op het programma in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. De renners krijgen onderweg twee beklimmingen voor de kiezen, maar het lijkt wel een etappe voor de punchers te zullen worden.

De kans dat Bauke Mollema vandaag zijn leiderstrui zal verliezen in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var is klein. De renners krijgen wel twee beklimmingen voorgeschoteld, maar die liggen in de helft van het parcours.

We krijgen dus een vrij vlak einde en zo lijken de rappe mannendie hier aan de start verschijnen een mooie kans te krijgen. Toch maken ook de punchers kans op de zege in deze rit, want de finish is opnieuw oplopend. Wie gaat met de overwinning aan de haal? We weten het deze namiddag.