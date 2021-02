Brambilla slaat dubbelslag voor Trek-Segafredo in Frankrijk: ritwinst en eindwinst

Gianluca Brambilla heeft de slotetappe in de Tour des Alpes Maritimes et du Var op zijn naam geschreven. Na een heel leuke etappe kaapte hij ook nog eens de eindoverwinning weg.

De renners kregen een stevige etappe voor de kiezen met drie cols van derde categorie. De eerste kilometers de benen losrijden zat er niet in voor de renners want veel grote namen kozen ervoor om in de ontsnapping van de dag te trekken. Onder hen onder meer Giro-winnaar Geoghegan Hart, Vuillermoz en De La Cruz, allemaal op minder dan 1 minuut van leider Woods.

Plannetje FDJ

Ook FDJ had een plannetje gesmeed want met Madouas en Molard hadden ze twee uitstekend geplaatste renners mee in de vlucht. Met Bruno Amriail kwam bovendien een extra knecht aansluiten die het gat met het peloton hoog moest houden.

Op de laatste col van eerste categorie was het verschil nog steeds een minuut en rukten Madouas en Brambilla zich los van de kopgroep. Beide renners hadden 13 seconden achter op Woods in de stand. Woods probeerde het gat te dichten met een aanval maar het lukte hem niet om dichter bij de koplopers te komen. Mollema lossen lukte wel maar de tweede in het klassement kwam terug in de afdaling.

Brambilla solo

In de laatste tien kilometer stond de Col de Nice nog op het programma. Een drietal kilometer aan 5% gemiddeld die niet gecatalogiseerd was voor de bergtrui. Op die klim besloot Brambilla om zijn duivels te ontbiinden en weg te rijden van Madouas.

De Fransman liet zich uitzakken tot bij Molard en Hart om samen richting Brambila te rijden in de slotkilometers. Uiteindelijk kwam ook het groepje Mollema-Woods nog aansluiten bij de achtervolgers.

Uiteindelijk lukte het Brambilla toch om voorop te blijven. Met enkele seconden verschil wordt hij ook nog eindwinnaar van deze Tour des Alpes Maritimes et du Var. Hart werd tweede in de etappe.