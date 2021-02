🎥 Mathieu van der Poel schiet meteen raak in UAE Tour: "Ik wist dat het kon, maar had het niet verwacht"

Het WK in Oostende was de laatste dag op de fiets voor Mathieu van der Poel in een officiële wedstrijd. Drie weken later rijdt hij in de woestijn naar de overwinning in de UAE Tour, een binnenkomer die kan tellen.

De Nederlandse kampioen op de weg is zijn goede vormpeil van het veld duidelijk nog niet kwijt. Van der Poel zat mee in de eerste waaier in de woestijn en deed ook zijn deel van het werk om voorop te blijven met zijn 25. Daarna maakte hij het zeer sterk af in de sprint. "Na de eerste tussensprint maakte ik de oversteek naar de kopgroep, gelukkige had ik met Vermeersch en Jans ook nog twee ploegmaten bij me", reageert Van der Poel. In de sprint troefde hij onder meer Dekker af, maar ook Viviani en Gaviria. "Ik wist dat het mogelijk was om hen te kloppen maar ik had het ook niet helemaal verwacht tegen deze goede renners. Na het WK in Oostende heb ik gerust en een week getraind. Daarna op stage geweest met de ploeg en naar hier gekomen, ik heb blijkbaar mijn veldritvorm meegenomen naar de woestijn", glundert Mathieu van der Poel. UAE Tour 2021 - Stage 1 - Finish line pic.twitter.com/iRkyYqj2R6 — UAE Tour Official (@uae_tour) February 21, 2021