Eindwinnaar Tour des Alpes-Maritimes et du Var heeft enkele moeilijke jaren achter de rug: "Zij zijn altijd in mij blijven geloven"

De Tour des Alpes-Maritimes et du Var heeft een verrassende eindwinnaar gekregen. Gianluca Brambilla had een sterke vlucht in huis en kon het ook afronden, waardoor hij de ritzege en eindwinst op zak had.

De laatste etappe leek een strijd te worden tussen Woods en Mollema voor eindwinst, maar Trek-Segafredo heeft het perfect uitgespeeld. Zo zat Mollema in een zetel bij de aanval van Brambilla, maar de Italiaan hield ook gewoon stand, waardoor hij de verrassende eindwinnaar werd. Uiteraard was Brambilla zeer tevreden met de overwinning. "Het was al van 2016 geleden dat ik nog eens kon winnen. Ik wil de mensen bedanken die mij hebben gesteund op de momenten dat het niet ging zoals verwacht. Ik wil ook John Burke (CEO Trek) en Luca Guercilena (algemeen directeur Trek) bedanken, want zij zijn altijd in mij blijven geloven. Ik geef mij altijd 100% en dit is een manier om hen terug te betalen", aldus Brambilla op de officiële website van Trek-Segafredo.