Jonge Nederlander maakte indruk met tweede plaats achter Mathieu van der Poel in UAE Tour: "Het doel was de ritzege, maar kan niet ontevreden zijn"

De eerste etappe in de UAE Tour werd gewonnen door Mathieu van der Poel. Ook de tweede plaats was voor een Nederlander, want de jonge David Dekker eindigde net achter van der Poel.

David Dekker heeft indruk gemaakt in de UAE Tour. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma kwam dicht bij de ritzege, maar moest enkel nog Mathieu van der Poel voor zich laten. Een goede prestatie dus van de zoon van Erik Dekker. Ook David Dekker zelf is tevreden. "Het doel was de ritzege, maar het beste was eraf na een dag waarbij we alles moesten geven. Het verschil op de lijn met van der Poel was duidelijk, dus ik kan niet ontevreden zijn", aldus David Dekker op de website van Jumbo-Visma.