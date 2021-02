Lotto Soudal maakt starttijden bekend voor haar renners in tweede etappe UAE Tour: kans op ritzege voor Thoma De Gendt?

Om 10u45 Belgische tijd vertrekt de eerste renner al in de tweede etappe van de UAE Tour. Thomas De Gendt is ook één van de eerste renners die zal starten, want hij moet vanaf 10u48 al vol aan de bak.

Ook de andere starttijden van de renners van Lotto Soudal zijn bekend. Zo vertrekt Harm Vanhoucke bijvoorbeeld om 11u07, Tosh Van der Sande om 12u21 en Jasper De Buyst zal om 12u40 aan de start verschijnen.

Start times of the @Lotto_Soudal riders for the individual time trial at the #UAETour (All times are CET)



⏱️ 10h48 - @DeGendtThomas

⏱️ 11h07 - @Harm_VH

⏱️ 11h26 - @harry_sweeny

⏱️ 11h43 - @CalebEwan

⏱️ 12h02 - @kluge_roger

⏱️ 12h21 - @Toshvds

⏱️ 12h40 - @JasperDeBuyst pic.twitter.com/MsyUpx1YHA