Lotto-Soudal maakt selectie voor Omloop bekend

Philippe Gilbert en Tim Wellens zijn de mannen die het zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad moeten doen voor Lotto-Soudal.

Lotto-Soudal heeft zaterdag twee kopmannen: Philippe Gilbert en Tim Wellens. Zij worden bijgestaan door de Belgen Florian Vermeersch, Brent Van Moer en Frederik Frison en de Deen Andreas Kron en de Italiaan Stefano Oldani.

Donderdag bekijken zij tijdens een verkenning het parcours. Gilbert won twee keer de Omloop, Wellens was in 2019 al een keertje derde. “Tim beëindigde het vorige seizoen op een briljante manier met twee ritzeges in de Vuelta", zegt teammanager John Lelangue. “Hij begon dit seizoen al met een rit en eindzege in de Ster van Bessèges.”

Voor Gilbert is er nog heel wat werk aan de winkel. "Ik hoop dat we de "Phil" van enkele jaren geleden zullen zien. Aan motivatie ontbreekt het hem alvast niet."