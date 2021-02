Nieuw algemeen klassement UAE Tour: Tadej Pogacar steviger aan de leiding, João Almeida zakt naar derde plaats

Voor de eindwinst in de UAE Tour lijkt het een strijd te zullen worden tussen Tadej Pogacar en Adam Yates. De twee klassementsrenners waren sterk in de derde etappe en het verschil tussen beide heren is nu 43 seconden.

Voor de derde rit stond João Almeida op vijf seconden van Tadej Pogacar, maar de jonge Portugees heeft een kleine tik gekregen op de Jebel Hafeet. De renner van Deceuninck-Quick-Step staat nu op de derde plaats op één minuut en drie seconden. De tweede plaats is nu voor Adam Yates. Hij was zeker even sterk als de Sloveen, maar kon geen afstand nemen van hem en moest uiteindelijk tevreden zijn met de tweede plaats. Hij volgt nu op 43 seconden van Pogacar. 🇦🇪 #UAETour

Après sa belle montée, @rubenfa est désormais 9e du classement général 💪 pic.twitter.com/TVlUUzKJCG — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) February 23, 2021