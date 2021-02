Renner van Trek-Segafredo komt zwaar ten val in laatste meters tijdrit UAE Tour: hij moest naar het ziekenhuis en verschijnt niet meer aan de start van de derde rit

Antonio Tiberi zal zich de komende dagen niet meer kunnen laten zien voor Trek-Segafredo in de UAE Tour. Net voor de finish van zijn tijdrit kwam de Italiaan zwaar ten val en er is besloten om niet meer te starten in de derde rit.

Antonio Tiberi is aan zijn eerste volledige seizoen bezig bij de profs, maar na twee ritten is het al misgelopen voor de Italiaan van Trek-Segafredo. Net voor de finish van zijn tijdrit in de UAE Tour kwam Tiberi namelijk ten val.

Op de beelden zag het er een zware val uit, maar de schade lijkt wel mee te vallen. Tiberi werd overgebracht naar het ziekenhuis om zijn wonden te laten verzorgen. Hij zal wel niet meer aan de start verschijnen van de derde etappe.

Update: Antonio has suffered multiple abrasions across both sides of the body at multiple points. The most severe was the right knee which required cleaning and stitches at hospital. (1/2) #UAETour — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) February 22, 2021

Antonio is otherwise fine and now back at the team hotel. However, in agreement with the team, he will not continue in the race due to his injuries. (2/2) #UAETour — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) February 22, 2021