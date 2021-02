Deceuninck-Quick.Step neemt revanche na rustig dagje in UAE: sprinter van de ploeg haalt het met verve

Ze kunnen weer lachen bij Deceuninck-Quick.Step. In de vorige rit in de UAE Tour had Almeida veel tijd verloren, dat zag er dus niet zo goed uit voor het klassement. Gelukkig volgde er een rit voor de sprinters en daarin maakte Bennett de verwachtingen helemaal waar.

Er kondigde zich nog eens een sprinterskans aan in de UAE Tour, al was het ook uitkijken of het niet zoals in rit 1 tot waaiers ging komen. Aanvankelijk leek het wel stilte voor de storm: niemand had veel zin om in de ontsnapping te gaan. Pas met iets meer dan 80 kilometer nog te gaan gingen de Fransen Bidard en Le Gac vor het peloton uit rijden. Het duo kreeg een voorsprong van iets meer dan twee minuten, maar dan begon het peloton alweer te naderen. Waaiers vielen er niet te bespeuren, de twee vluchters zagen ook in dat ze voor een 'mission impossible' stonden. De laatste dertig kilometer werden dan maar 'en masse' afgelegd. BENNETT BLIJFT DEKKER VOOR De voorbereiding op de massasprint werd volop ingezet. Bol leek in de laatste 200 meters nog goed te zitten, maar nadien ontbonden ook de grote namen Ewan en Bennett hun duivels. David Dekker wist zich knap tussen hen beiden te positioneren, aan Bennett was evenwel niets te doen. De Ier schonk Deceuninck-Quick.Step de overwinning.