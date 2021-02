Geen verkenning van Omloop voor Vanmarcke en co

Israël Start up Nation, de ploeg van onze landgenoot Sep Vanmarcke, houdt deze week geen parcoursverkenning van de Omloop Het Nieuwsblad.

De beslissing kwam er min of meer een beetje uit noodzaak. "Het is niet evident de renners in de week voor de wedstrijd samen te brengen. Onder andere het aantal vluchten is heel beperkt en een verkenning op vrijdag zien we niet zitten. Dan is het te kort dag", geeft sportdirecteur Eric Van Lancker mee.

Enkele renners deden dat wel op individuele basis. "Sep Vanmarcke zal natuurlijk wel het parcours optrekken, hij is een kind van de streek. Jenthe Biermans verkende afgelopen weekend al. Tom Van Asbroeck zit nog op trainingskamp. Voor de rest bestaat onze selectie nog uit Guillaume Boivin, Reto Hollenstein, Alexis Renard en Mads Würtz Schmidt."