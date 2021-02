Stan Dewulf gaat voor Frans in plaats van Vlaams weekend en maakt zaterdag debuut in eendagskoers

Terwijl een deel van het peloton zich opmaakt voor het Vlaamse openingsweekend, is Stan Dewulf van plan om komend weekend mee te doen aan twee koersen in Frankrijk. Dewulf is opgenomen in de selectie van AG2R in twee Franse eendagskoersen.

Stan Dewulf is het type renner die ook een heel eind mee zou kunnen in wedstrijden als de Omloop of Kuurne-Brussel-Kuurne, maar deze koersen staan dus niet op zijn programma. Wel de Faun-Ardèche Classic en de Drôme Classic op Franse bodem. 1 WIJZIGING Dewulf gaat op zaterdag 27 februari van start in de Faun-Ardèche Classic, net als Champoussin, Peters, Paret-Peintre, Godon, Prodhomme en Gastauer. Bijna een identieke ploeg koerst namens AG2R een dag later in de Drôme Classic. Eén wijziging: Venturini zal daar de plek van Prodhomme innemen. Wie wel voor de dubbel gaat, is Stan Dewulf. Net als drie van zijn ploegmaats zal hij voor het eerst meedoen aan de Drôme Classic.