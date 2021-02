Jonas Vingegaard maakt indruk in de UAE Tour met mooie ritzege: "Hopelijk is dit het begin van veel overwinningen"

Jonas Vingegaard heeft de vijfde etappe van de UAE Tour gewonnen. De 24-jarige Deen raakte in het slot nog over Lutsenko, terwijl Pogacar en Yates net niet meer konden aansluiten.

Het is de eerste overwinning voor Jonas Vingegaard in twee jaar tijd. In 2019 pakte de Deen namelijk ook een ritzege in de Ronde van Polen. De 24-jarige klimmer van Jumbo-Visma was uiteraard zeer tevreden met deze overwinning.

"Het tempo zakte in het peloton en dus zag ik een mooi moment om het te proberen. Ik kon Lutsenko nog terughalen en hem verslaan. Ik ben zeer blij met deze overwinning, want het is mijn eerste zege van het seizoen en de eerste in twee jaar tijd. Het voelt goed dat ik op een goed niveau zit en het is ook zeer leuk voor de ploeg. Hopelijk is dit het begin van veel overwinningen", aldus de Deen op de officiële website van Jumbo-Visma.