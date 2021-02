Klimtalent veegt de nul weg voor Jumbo-Visma: "Grote overwinning voor mij, Roglič is nog altijd kapitein van het team"

Jumbo-Visma heeft zijn rekening geopend in 2021. Dat dit zou gebeuren met een 24-jarige renner uit Denemarken, daar zag het enkele dagen geleden nog niet naar uit. Op de Jebel Jais was Jonas Vingegaard de beste en demonstreerde hij zijn potentieel.

"Ik timede vrij goed", vertelde Vingegaard over zijn demarrage. "Ik vond het in het peloton op een gegeven moment wat traag gaan. Ik dacht: 'Misschien kan ik eens proberen'. Ik zag Lutsenko voorop rijden. Ik denk dat hij een laatste inspanning heeft geleverd om te proberen voorop te blijven. Gelukkig kon ik hem bijbenen en hem dan ook verslaan in de sprint."

ANDER VERHAAL DAN OP JEBEL HAFEET

Al vroeg in het seizoen staat Vingegaard er dus. "Dit is een grote overwinning voor mij. Dit is heel belangrijk voor mij. Het is de eerste overwinning van het seizoen, zowel voor mezelf als voor de ploeg. Het is leuk om te tonen dat ik me kan meten met de besten." Zijn zege is des te opvallender, omdat hij er in de derde rit naar de Jebel Hafeet helemaal niet aan te pas kwam. "Daar heb ik afgezien. Het is goed dat ik kan tonen dat ik het niveau heb."

Op de Jebel Jais was het dus een ander verhaal. In het verleden werd hij ook al ingezet als helper van Primož Roglič. Gaat Vingegaard vanaf nu vaker zelf winnen? "Ik hoop van wel. Ik zal er nog altijd zijn om Primož te helpen. Hij is een fantastische renner en is de kapitein van het team."