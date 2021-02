Team INEOS Grenadiers trekt met Tom Pidcock naar Belgisch openingsweekend

Komend weekend staan de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma. Team INEOS Grenadiers zal in beide klassiekers met dezelfde renners aan de start staan. Zo lijkt Tom Pidcock één van de kopmannen te zijn.

Daarnaast is ook Gianni Moscon van de partij. Ook Leonardo Basso, Owain Doull, Michal Golas, Ethan Hayter en Jhonatan Narvaer zullen voor Team INEOS Grenadiers deelnemen aan de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne.

It's nearly time for Opening Weekend... This is how we'll line up for @OmloopHNB & @KuurneBxlKuurne 🇧🇪



Where will you be watching from this weekend? pic.twitter.com/zXsQBy7oKI