VOORBESCHOUWING: Sport Vlaanderen-Baloise kiest dit seizoen voor heel wat jonge, Belgische talenten

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen op wat we in 2021 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. Vandaag is het de beurt aan Sport Vlaanderen-Baloise.

SAMENSTELLING Bij Sport Vlaanderen-Baloise hebben ze opnieuw voor heel wat nieuwe Belgische talenten gekozen om de ploeg te versterken. Zo maken Ruben Apers, Alex Colman, Rune Herregodts, Arne Marit, Jens Reynders en Ward Vanhoof vanaf nu deel uit van de ploeg. Uiteraard zijn er ook enkele vertrekkers. Zo rijdt Amaury Capiot vanaf nu voor Team Arkea Samsic en ook Kevin Deltombe, Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Milan Menten (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Emiel Planckaert zijn vertrokken. PLUSPUNTEN Sport Vlaanderen-Baloise stapt niet af van haar plan en blijft jonge Belgen een kans geven. Met Ward Vanhoof, Arne Marit en Ruben Apers hebben ze bijvoorbeeld drie renners weggeplukt bij de U23 van Lotto Soudal. Jens Reynders komt dan weer over van Hagens Berman Axeon. Het is mooi dat onze jonge landgenoten kunnen ontbolsteren bij een ploeg als Sport Vlaanderen-Baloise. MINPUNTEN Het gebrek aan wedstrijdritme is het grootste minpunt voor Sport Vlaanderen-Baloise dit seizoen. De renners hebben, onder meer door het coronavirus, geen voorbereidingskoersen gekregen en staan dus zonder wedstrijdkilometers aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurna-Brussel-Kuurne. Jonge debutanten die dit seizoen voor de eerste keer prof zijn, worden dus meteen voor de leeuwen gegooid in enkele klassiekers.