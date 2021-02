Eens geland in Zaventem naar huis met de... fiets: Rickaert en Vermeersch maken meteen tochtje van meer dan 100 km

Het is eindelijk zover: Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch zijn weer in het land. Dat heeft ook lang genoeg geduurd. Beide renners moesten in de Emiraten in quarantaine blijven nadat ze in contact kwamen met een staflid dat het coronavirus heeft opgelopen.

Terwijl de rest van de ploeg huiswaarts keerde, was het voor deze twee renners in quarantaine wachten op de uitslag van hun test. Die was gelukkig negatief. Het was nadien nog even uitkijken of ze al naar huis mochten, maar daarvoor kregen ze wel groen licht. Op voorwaarde dat ze thuis hun quarantaine verderzetten. Eerst moesten ze natuurlijk thuis geraken. Het vliegtuig nemen richting Zaventem was de eerste stap. Uit gegevens op Strava blijkt wat ze na de landing op Zaventem gedaan hebben: naar huis gereden met de... fiets. QUARANTAINEMAATJES Geen kans onbenut laten om in de Belgische buitenlucht te fietsen. Aangezien ze beiden uit West-Vlaanderen komen, moesten ze wel nog even rijden. Voor Gianni Vermeersch werd het een tocht van 137,29 kilometer. Voor zijn 'quarantainemaatje' Jonas Rickaert duurde de rit huiswaarts net geen vier uur, met een afgelegde afstand van 124,43 kilometer.