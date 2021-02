Sam Bennett na 2 op 2 uiterst tevreden over Wolfpack-trein: "Als een tweede natuur"

Ploegmaat Mørkøv juichte eveneens. Sam Bennett deed het van op de eerste rij. De sprinter van Deceuninck-Quick.Step is foutloos in de UAE Tour: de twee massasprinten zette hij vakkundig naar zijn hand. Een hattrick is niet uitgesloten.

Na winst in de vierde etappe wint Bennett dus ook de zesde rit in de UAE Tour. "Dit voelt geweldig", glunderde hij aan de aankomst in Palm Jumeira. En nu op naar zege nummer drie? Want ook zaterdag is nog een massasprint mogelijk in de slotetappe. "Ik wil dat echt wel. We zullen er voor gaan. Het is altijd moeilijk, maar we zullen proberen."

STEEDS BETER

Het loopt allemaal wel erg vlot tijdens de sprints voor Deceuninck-Quick.Step. "Hoe meer sprints we samen doen, hoe beter we worden. Het is als een tweede natuur. Het is steeds dezelfde dingen doen en de goede beslissingen nemen in de finale. We leren mekaar steeds beter kennen."

Nog veel beter doen kan bijna niet, erkent ook Bennett. "We doen ons best en momenteel loopt het haast perfect", aldus de tweevoudige ritwinnaar in de UAE Tour.