Verhalen achter de koers: bevoorrader van Wout, begeleider van Thibau en toeverlaat van Victor aan het woord

Wielrennen, dat is de sport van de verhalen. Wout van Aert, Thibau Nys en Victor Campenaerts: allemaal hebben ze wel iemand of meerdere personen die zich vaak puur uit liefde voor de sport en met passie voor hen inzet. Die mensen mogen ook eens in de spotlights staan.

In een reportage van HLN komt bijvoorbeeld Marc Peirlinck aan het woord. "De band tussen Victor en mij begon vorig jaar bij de GP Vermarc. Hij moest zonder omkadering naar die wedstrijd en via Sander Armée verzorgde ik voor hem de bevoorrading."

© photonews

Marc is zowat manusje-van-alles voor Victor Campenaerts. "Hij woonde in die periode met Fanny Lecluyse op een appartement om de hoek bij mijn werk. Ik poetste vaak zijn fietsen omdat er bij hem praktisch gezien niet altijd de mogelijkheid was om dat te doen. Toen hij deze zomer naar Gavere verhuisde, heb ik ook met plezier mijn steentje bijgedragen."

LUISTEREND OOR BIEDEN

"Ik ben de vaste begeleider voor Thibau aan de start en vang hem als eerste weer op bij de finish", zegt Benny Van Calster. "Eigenlijk doe ik hetzelfde voor Baestaens en de mannen van Group Hens-Maes Containers. Ik woon op 200 meter van Sven en Thibau, ik ken hen al jaren. Ik probeer een luisterend oor te bieden en ben een soort vertrouwenspersoon van Thibau."

© photonews

Het is wel belangrijk voor een atleet om zo iemand te hebben. "Zo'n jonge gast zoekt soms gewoon bevestiging. Zo ging hij eens verkennen en vroeg hij mij welke bandendruk het best zou zijn. Stel je voor: de zoon van de grootste veldrijder aller tijden die dat vraagt. De renners - en Thibau in het bijzonder - zijn me erkentelijk en die appreciatie doet enorm veel plezier."

"Wij staan bij alle koersen in en rond België in voor de bevoorrading bij Jumbo-Visma", vertelt Lies De Jaeger. "We zitten helemaal in de koers en dat maakt het zo leuk. Mijn vader is al dertig jaar soigneur bij Jumbo-Visma en vroeger bij Rabobank. Zelf gaf ik nog les aan Frederik Backaert."

IDOOL WOUT

Ook bij haar zorgt het woordje van dank van de renners voor veel voldoening. "De ontgoocheling na de voorbije ronde van Vlaanderen was heel groot, maar zelfs dan komt Wout van Aert ons nog groeten. Dat is fijn als zo'n kampioen dat doet. Voor mijn jongste zoon is Wout een idool."