Alaphilippe rekent op sterk Deceuninck-Quick.Step bij debuut: "Winnen? We gaan proberen, ik ben rustig"

Het is bijzonder: debuteren in een koers en toch topfavoriet zijn. Voor Julian Alaphilippe is dat de realiteit. De wereldkampioen is tegenwoordig overal waar hij start één van de grote favorieten. Na zijn sterke Ronde van vorig jaar moet er ook in de Omloop wat mogelijk zijn.

Zijn deelname aan de Omloop is een primeur. "Het is de eerste keer dat ik hier van start ga", vertelde Alaphilippe deze ochtend in startplaats Gent. "Ik ben heel gelukkig dat ik hier kan deelnemen. Ik ben gemotiveerd. Ik verwacht een nerveuze en snelle koers."

De Fransman weet alvast wat noodzakelijk is om aan het einde van de dag een goed resultaat te behalen. "We zullen de hele tijd geconcentreerd moeten blijven. We hebben een sterke ploeg, we gaan het proberen zo goed mogelijk te doen." Kan hij winnen bij zijn eerste deelname? "We gaan proberen, in ieder geval. Het is kwestie van geen fouten te maken. Ik ben rustig. Het is de eerste klassieker, alle renners hebben er dus zin in."

LEEG KUIPKE

Zoals bekend is het een wedstrijd zonder publiek en iedereen weet ook waarom. Dat merkten de renners ook meteen op toen ze zich deze ochtend in een leeg Kuipke verzamelden. "Het is anders. Ik heb het nog niet meegemaakt met publiek, maar iedereen praat wel over de sfeer die er dan heerst. Het is spijtig dat het zonder fans is, maar het is zo."