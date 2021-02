Caleb Ewan wint de laatste rit in de UAE Tour, Pogacar schrijft in spektakelrijke wedstrijd de ronde op zijn naam

In de Verenigde Arabische Emiraten stond vandaag de zevende en laatste rit op het programma. De sprinters in het peloton konden opnieuw hun hart ophalen.

Het was uitkijken naar de sprinters die in deze eerste WorldTour-ronde van het seizoen hun snelle benen al wisten te tonen. Het koersverloop was atypisch. Waaiers en een zware valpartij beïnvloedden de rit.

Tussensprint

Onderweg lag er een tussenspurt met belangrijke punten voor de groene trui. De kopgroep met Battistella, Sobrero en Brunel verdeelde de grootste buit. Er bleef nog één resterend punt over. In het peloton reageerde de jonge Dekker het meest alert. Thomas Dekker pakte zo het laatste punt en kon zijn leiderstrui in het puntenklassement verstevigen.

Waaiers onderweg

Op zo’n 60 km van de streep zagen we een Vlaams koersverloop. Het peloton trok een waaier op en de grote groep scheurde in twee stukken. De drie vluchters werden ingehaald en we kregen een kopgroep met 30 renners. Sprintbom Sam Bennett was op de afspraak. Ook de leider in het algemene klassement, Pogacar, is aanwezig in de kopgroep.

Wat moet Deceuninck - Quick-Step doen? Dat was de vraag. Topsprinter Bennett zit in de kopgroep, maar João Almeida, de derde in de eindstand, heeft de trein gemist…

De kloof tussen de kopgroep en het peloton bleef schommelen rond de 30 seconden. Sprintersploegen die zich hebben laten verrassen, wisten wat te doen.

Op een goede 40 km van het einde werd de kopgroep ingehaald. EF Education had hierin het grootste aandeel.

Valpartij Yates

Bij een grote valpartij was Adam Yates betrokken. De 28-jarige renner van INEOS Grenadiers staat tweede in het algemene klassement en viel hard op zijn gezicht. Yates likte zijn wonden en moest al snel twee minuten goed maken. Het peloton stelde zich solidair op en zo kon Yates met de pleister op de kin terugkeren.

In grote groep konden we ons opmaken voor de laatste tussenspurt die gelegen was op slechts 16 km van de meet. Geen problemen voor Dekker die goed wordt bijgestaan door zijn ploeg en dankzij deze tussenspurt zijn groene puntentrui veilig kan stellen.

© photonews

De massaspurt

De treintjes werden op de rails gezet. Die van Deceuninck - Quick-Step maakte op 2.5 km van het einde de grootste indruk. In het wiel van Michael Mørkøv werd Sam Bennett naar de streep gebracht. Groene trui David Dekker zat helemaal alleen. De trein van Caleb Ewan timede het best en Ewan ging de strijd aan met Bennett en het was de kleine Australiër van Lotto Soudal die de overwinning pakte.

© photonews

Eindresultaat in de verschillende klassementen

Algemeen klassement: Tadej Pogacar

Puntenklassement: David Dekker

Jongerenklassement: Tadej Pogacar

Ploegenklassement: UAE Team Emirates