Dit heeft het wielerjaar te bieden: van de Omloop over de Ronde tot WK in België, met heel wat vernieuwde ploegen

Het wielerjaar 2021 moet weer een grotendeels volledig seizoen worden, met events als de Ronde, de Tour, de Spelen en het WK in eigen land die op het menu staan. Kortom: alles is aanwezig om er een topjaar van te maken. Een sterk peloton ook, met heel wat wijzigingen.

Hoewel er in het begin van het seizoen reeds wedstrijden afgelast of uitgesteld zijn, voornamelijk in Zuid-Europa, moet het overgrote deel van de geplande koersen kunnen doorgaan, zeker de grote afspraken. De Vlaamse wielerliefhebber gaat vooral vanaf 27 februari weer op het puntje van zijn stoel zitten voor de Omloop, traditioneel de opener van het Vlaamse wielerseizoen.

Jasper Stuyven verdedigt daar zijn overwinning van vorig jaar. Eind maart beginnen de grote klassiekers dan op ons af te komen. met Milaan-Sanremo, de E3, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen. Daarna komt uiteraard de dubbel Ronde van Vlaanderen - Parijs-Roubaix eraan. Waarna de aandacht naar de Waalse klassiekers gaat.

© photonews

Op 8 mei is het tijd voor de eerste grote ronde van het jaar, de Giro. Met speciale aandacht voor Remco Evenepoel, indien hij fit geraakt. Later op het jaar volgen wat het groterondewerk betreft uiteraard ook de Tour en de Vuelta.

De Tour eindigt op 18 juli en vijf dagen later beginnen de Olympische Spelen al. Atleten over allerlei sportgrenzen heen gaan dan op zoek naar het hoogst haalbare: olympisch goud. Nadien is het toeleven naar het WK in eigen land, met de aankomst van de WK-wegrit in Leuven.

Grote afspraken

27/02 Omloop Het Nieuwsblad

06/03 Strade Bianche

07/03-14/03 Parijs-Nice

10/03-16/03 Tirreno-Adriatico

20/03 Milaan-Sanremo

22/03-28/03 Ronde van Catalonië

24/03 Classic Brugge-De Panne

26/03 E3

28/03 Gent-Wevelgem

31/03 Dwars door Vlaanderen

04/04 Ronde van Vlaanderen

05/04-10/04: Ronde van het Baskenland

11/04 Parijs-Roubaix

18/04 Amstel Gold Race

21/04 Waalse Pijl

25/04 Luik-Bastenaken-Luik

27/04-02/05 Ronde van Romandië

01/05 Eschborn-Frankfurt

08/05-30/05 Ronde van Italië

30/05-06/06 Dauphiné

06/06-13/06 Ronde van Zwitserland

16/06 BK tijdrijden

20/06 BK wegrit

26/06-18/07 Ronde van Frankrijk

24/07 Olympische Spelen wegrit

28/07 Olympische Spelen tijdrijden

31/07 Clasica San Sebastian

09/08-15/08 Ronde van Polen

14/08-05/09 Ronde van Spanje

22/08 Cyclassics Hamburg

29/08 Bretagne Classic

30/08-05/09 BinckBank Tour

10/09 GP Québec

12/09 GP Montréal

19/09 WK tijdrijden in Knokke-Heist

26/09 WK wegrit Antwerpen-Leuven

09/10 Rpnde van Lombardije

14/10-19/10 Ronde van Guangxi

Ploegen

Heel wat wielerformaties moesten door de impact van het coronavirus ook op zoek naar een nieuwe sponsor en ook de samenstelling van het team ziet er in vele gevallen heel anders uit dan in 2020.Klik HIER om het in-en uitgaand verkeer te bekijken bij alle WorldTour-teams en de Belgische ProTeams, met ook links naar de voorbeschouwing van elk van die ploegen.