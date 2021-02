Dit gebeurde bij de ploegen: Van Aert en VDP bij zelfde teams, ommezwaai bij AG2R met komst van Van Avermaet

Wout van Aert en Mathieu van der Poel deden het voor respectievelijk Jumbo-Visma en Alpecin-Fenix schitterend in 2020. De verwachting is dat ze op datzelfde elan verder gaan. Ze blijven ook in dezelfde ploeg actief, terwijl heel wat renners wel een andere omgeving zochten.

Zo valt in de WorldTour onder meer de grote ommezwaai op bij AG2R, dat een ploeg geworden is die inzet op de klassiekers, met de komst van onder meer Greg Van Avermaet. Intermarché-Wanty-Gobert zet zijn eerste stapjes in die WorldTour na het overnemen van de licentie van CCC. Israel Start-Up Nation bulkt van de ambitie en wil met nieuwkomer Froome de Ronde van Frankrijk winnen. Hieronder kan u alle namen van de belangrijkste ploegen terugvinden, met op deze pagina ook de vermelding van alle nieuwkomers en vertrekkers. U kan ook op de ploeg klikken en dan krijgt u de voorbeschouwing te zien waar de betrokken ploeg op deze site werd in opgenomen. WorldTour-ploegen AG2R CITROËN In: Lilian Calmejane, Clément Champoussin, Stan Dewulf, Anthony Julien, Bob Jungels, Marc Sarreau, Michael Schär, Damien Touzé, Greg Van Avermaet, Gijs Van Hoecke, Ben O'Connor. Uit: Romain Bardet, Clément Favrier (stopt), Silvan Dillier, Axel Domont (stopt), Alexandre Geniez, Quentin Jauregui, Pierre Latour, Harry Tanfield, Stijn Vandenbergh (stopt), Alexis Vuillermoz. ASTANA-PREMIER TECH In: Gleb Brussenskiy, Yevgeniy Fedorov, Samuele Battistella, Andrea Piccolo, Benjamin Perry, Stefan de Bod, Matteo Sobrero, Javier Romo. Uit: Zhandos Bizhigitov, Miguel Ángel López, Laurens De Vreese, Daniil Fominykh, Hernando Bohorquez. BAHREIN VICTORIOUS In: Jack Haig, Gino Mäder, Jonathan Milan, Ahmed Madan. Uit: Enrico Battaglin, Grega Bole, Mark Cavendish, Iván García Cortina. BORA-HANSGROHE In: Giovanni Aleotti, Wilco Kelderman, Jordi Meeus, Anton Palzer, Nils Politt, Frederik Wandahl, Matthew Walls, Ben Zwiehoff. Uit: Jempy Drucker, Oscar Gatto (stopt), Rafal Majka, Jay McCarthy, Gregor Mühlberger, Poljański (stopt). COFIDIS In: Tom Bohli, André Carvalho, Thomas Champion, Rubén Fernández, Simon Geschke, Rémy Rochas, Szymon Sajnok, Jelle Wallays, Jempy Drucker. Uit: Dimitri Claeys, Jesper Hansen, Cyril Lemoine, Mathias Le Turnier, Luis Ángel Maté, Stéphane Rosetto, Damien Touzé. DECEUNINCK-QUICK.STEP In: Mark Cavendish, Josef Černý. Uit: Bob Jungels. EF EDUCATION NIPPO In: Daniel Arroyave, Will Barta, Fumiyuki Beppu, Stefan Bissegger, Diego Camargo, Hideto Nakane, Michael Valgren, Julien El Fares, Simon Carr. Uit: Sean Bennett, Simon Clarke, Kristoffer Halversen, Tanel Kangert, Daniel Felipe Martínez, Sep Vanmarcke, Michael Woods. GROUPAMA-FDJ In: Matteo Badilatti, Lars van den Berg, Clément Davy, Jake Stewart, Attila Valter. Uit: Kilian Frankiny, Marc Sarreau, Léo Vincent. ISRAEL START-UP NATION In: Sebastian Berwick, Patrick Bevin, Alessandro De Marchi, Chris Froome, Carl Fredrik Hagen, Daryl Impey, Taj Jones, Sep Vanmarcke, Michael Woods Uit: Matteo Badilatti, Nils Politt, Rory Sutherland (stopt), Travis McCabe (stopt), Benjamin Perry, Mihkel Raïm, Daniel Navarro, Patrick Schelling. JUMBO-VISMA In: Edoardo Affini, David Dekker, Olav Kooij, Gijs Leemreize, Sam Oomen, Nathan Van Hooydonck. Uit: Laurens De Plus, Amund Grøndahl Jansen, Taco van der Hoorn, Tom Leezer (stopt), Bert-Jan Lindeman. LOTTO SOUDAL In: Filippo Conca, Sébastien Grignard, Andreas Kron, Kamil Malecki, Sylvain Moniquet, Harry Sweeny, Maxim van Gils, Viktor Verschaeve, Xandres Vervloesem. Uit: Sander Armée, Stan Dewulf, Jonathan Dibben (stopt), Brian van Goethem (stopt), Carl Fredrik Hagen, Adam Hansen (stopt), Rasmus Iversen, Nikolas Maes (stopt), Rémy Mertz, Jelle Wallays. BIKEEXCHANGE In: Kevin Colleoni, Amund Grøndahl Jansen, Michael Matthews, Tanel Kangert. Uit: Edoardo Affini, Michael Albasini, Daryl Impey, Adam Yates, Jack Haig. MOVISTAR In: Iván García Cortina, Abner González, Miguel Ángel López, Gregor Mühlberger, Gonzalo Serrano. Uit: Carlos Betancur, Eduard Prades, Jürgen Roelandts (stopt), Eduardo Sepúlveda. QHUBEKA ASSOS In: Sander Armée, Fabio Aru, Sean Bennett, Connor Brown, Dimitri Claeys, Simon Clarke, Kilian Frankiny, Lasse Norman Hansen, Sergio Henao, Bert-Jan Lindeman, Matteo Pelucchi, Robert Power, Marco Schmid, Harry Tanfield, Karel Vacek, Emil Vinjebo, Lukasz Wiśniowski. Uit: Samuele Battistella, Edvald Boasson Hagen, Stefan de Bod, Michael Carbel (stopt), Enrico Gasparotto (stopt), Amanuel Ghebreigzabhier, Ryan Gibbons, Ben King, Roman Kreuziger, Louis Meintjes, Ben O'Connor, Matteo Sobrero, Jay Robert Thompson (stopt), Rasmus Tiller, Michael Valgren, Danilo Wyss, Gino Mäder, Benjamin Dyball, Shotaro Iribe. INEOS In: Andrey Amador, Laurens De Plus, Adam Yates, Daniel Felipe Martínez, Richie Porte, Tom Pidcock. Uit: Chris Froome, Vasil Kiryienka (stopt), Chris Lawless, Ian Stannard (stopt). DSM In: Romain Bardet, Marco Brenner, Romain Combaud, Andreas Leknessund, Niklas Märkl. Uit: Marc Hirschi, Wilco Kelderman, Michael Matthews, Sam Oomen, Robert Power. TREK-SEGAFREDO In: Amanuel Ghebreigzabhier, Mattias Skjelmose, Antonio Tiberi, Jakob Egholm. Uit: Richie Porte, Pieter Weening (stopt), Will Clarke. UAE In: Juan Ayuso, Ryan Gibbons, Rafal Majka, Matteo Trentin, Marc Hirschi. Uit: Fabio Aru, Tom Bohli, Sergio Henao, Jasper Philipsen, Edward Ravasi. INTERMARCHE-WANTY-GOBERT In: Jan Hirt, Taco van der Hoorn, Jonas Koch, Baptiste Planckaert, Lorenzo Rota, Rein Taaramäe, Georg Zimmermann, Louis Meintjes, Riccardo Minali. Uit: Alfdan De Decker, Fabien Doubey, Timothy Dupont, Xandro Meurisse, Yoann Offredo (stopt). Belgische ProTeams ALPECIN-FENIX In: Edward Anderson, Tobias Bayer, Laurens De Vreese, Silvan Dillier, Xandro Meurisse, Jasper Philipsen, Edward Planckaert, Lionel Taminiaux, Jay Vine. Uit: Lasse Norman Hansen, Petter Farenhaug. BINGOAL-WB In: Stanislas Anlolkowski, Timothy Dupont, Milan Menten, Rémy Mertz, Tom Pacquot, Laurenz Rex, Quentin Venner. Uit: Kevin Ysta (stopt), Eliot Lietaer, Baptiste Planckaert, Lionel Taminiaux. SPORT VLAANDEREN-BALOISE In: Alex Colman, Rune Herregodts, Arne Marit, Jens Reynders, Ward Vanhoof, Ruben Apers. Uit: Amaury Capiot, Milan Menten, Edward Planckaert, Emiel Planckaert, Kevin Deltombe (stopt).