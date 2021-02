Fransman van Groupama-FDJ de sterkste in Faun-Ardèche Classic

David Gaudu was de sterkste in de Faun-Ardèche Classic. Hij haalde het in de sprint van zijn landgenoot Clement Champoussin. De Brit Hugh Carthy eindigde op elf seconden van Gaudu en mocht mee op het podium.

Vandaag stond met de Faun-Ardèche Classic een Franse klassieker op het programma. Er stonden heel wat sterke renners aan de start en de overwinning was uiteindelijk voor de Fransman David Gaudu. Hij haalde het in de sprint van zijn landgenoot Clement Champoussin. De derde plaats in de klassieker was voor Hugh Carthy. Verder eindigde er in de top 10 nog enkele sterke renners, want zo werd de Rus Aleksandr Vlasov zesde en eindigde de Franse klassementsrenner Thibaut Pinot op de achtste plaats.