Mooie vierde plaats voor Australische renner in eindklassement UAE Tour: "Zeer blij met deze vierde plaats"

Jumbo-Visma kan terugkijken op een goede prestatie in de UAE Tour. Met Jonas Vingegaard hebben ze een ritzege binnengehaald, David Dekker heeft de puntentrui en Chris Harper eindigde op de vierde plaats in het eindklassement.

Harper had een reactie klaar via de officiële website van Jumbo-Visma. "Ik ben zeer blij met mijn vierde plaats. Het team heeft mij geholpen met mijn plaats vast te houden en daarnaast hebben ze nog enkele knappe resultaten bereikt", aldus Harper.

