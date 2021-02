VOORBESCHOUWING: Welke impact heeft Mathieu van der Poel op verloop van Kuurne-Brussel-Kuurne?

Kuurne-Brussel-Kuurne heeft er in laatste instantie met Mathieu van der Poel nog een heel bijzondere deelnemer bijgekregen. Nu is het nog extra uitkijken naar de tweede koers uit het Vlaamse openingsweekend. In welke mate bepaalt Van der Poel straks wat er gebeurt?

Van der Poel moest na zijn ritwinst in de UAE Tour vroegtijdig afstappen door een coronabesmetting in de ploeg, maar kan dus wel deelnemen aan Kuurne-Brussel-Kuurne. Het is de vraag of dat wel de koers is die Van der Poel ligt en of het zwaar genoeg is om het verschil te maken. Anderzijds: in de Emiraten ging hij ook vooral om de ploeg te helpen, maar won hij op dag 1. Van der Poel start, dus kan hij winnen.

Zoniet kan hij op zijn minst zijn effect uitoefenen op de koers. Door op één van de hellingen eens ferm aan de boom te schudden. Of in de finale zijn steentje bij te dragen om Tim Merlier bij een eventuele sprint in stelling te brengen. Aan één van beiden om Alpecin-Fenix succes te bezorgen.

© photonews

Kuurne-Brussel-Kuurne blijft op zich een kans voor sprinters om een zege op Vlaamse bodem mee te graaien, al is het lang niet altijd mogelijk om alles te controleren. De voorbije twee jaar was het immers bingo voor Deceuninck-Quick.Step met vrijbuiters Jungels en Asgreen. Maken ze er bij de Wolfpack een hattrick van? Dat zou best kunnen, met naast Asgreen onder andere ook Lampaert en Hodeg in de ploeg.

Traditioneel is de tweede dag van het weekend een herkansing voor zij die in de Omloop naast de hoofdprijs grepen. Verschillende ploegen kunnen meerdere kaarten trekken dit weekend en kunnen in Kuurne ook het kopmanschap doorschuiven. Spelen ze bij Trek-Segafredo Stuyven, Theuns of Pedersen uit? Is Van Avermaet de leider van het AG2R-team of ruikt Naesen zijn kans als hij heelhuids over de Tiegemberg geraakt?

© photonews

Gaat UAE voor de overwinning met Kristoff of met Trentin? Vele scenario's zijn mogelijk. Bij Lotto Soudal lijken ze wel alles op John Degenkolb te zetten. Daarnaast zijn er nog tal van kanshebbers. Démare is bijvoorbeeld een uitstekende sprinter die ook een heuvel over kan. Afspraak in de vooravond in Kuurne om te zien wat het wordt.

ONZE STERREN VOOR KUURNE-BRUSSEL-KUURNE:

**** Mathieu van der Poel

*** Arnaud Démare - Alexander Kristoff - Mads Pedersen

** Tim Merlier

* Kasper Asgreen - Sonny Colbrelli - John Degenkolb - Alvaro Hodeg - Søren Kragh Andersen