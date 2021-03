Mads Pedersen schenkt Jasper Stuyven mooi cadeau na overwinning Kuurne-Brussel-Kuurne

Vooral Jasper Stuyven maakte indruk bij Trek-Segafredo. Onze landgenoot was in de finale telkens op de voorposten terug te vinden en toen Pedersen met een groepje opnieuw kwam aansluiten, hielp hij de Deen aan de zege.

Mads Pedersen wilde Stuyven dan ook bedanken voor zijn hulp. Aangezien een ezel het favoriete dier is van Stuyven, kreeg de Belgische renner de ezel cadeau die de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne altijd mee naar huis mag nemen. In 2016 won Stuyven zelf de klassieker.

After an amazing lead out, @Mads__Pedersen gifted the donkey to @Jasperstuyven. Jasper’s favorite animal is a donkey 🤣 #KBK21 pic.twitter.com/UZZNxUShYO