Tim Merlier sprintte niet mee voor de zege: "Ik had mee kunnen rijden met Mads Pedersen"

Alpecin-Fenix wou in Kuurne-Brussel-Kuurne Tim Merlier laten schitteren, maar hij kon slechts sprinten om plaats 37.

“Toen Mathieu op de Kanarieberg versnelde, zat ik te twijfelen om zelf aan te vallen”, vertelt Merlier aan HLN. “Op dat moment waren er enkele aanvalspogingen. En ik zat met een goed gevoel. Na de uitval van Mathieu zocht ik mijn eigen tempo en hield ik me gedeisd. Op de Kruisberg ging ik goed mee naar boven, maar op de Oude Kwaremont vond ik mijn ritme niet.”

Een valpartij zorgde ervoor dat hij niet meer voorin geraakte, in tegenstelling tot Pedersen. “Ter hoogte van Bellegem werd het peloton opgeschrikt voor een valpartij. Daar probeerde ik naar het eerste deel van het peloton te springen, maar ik kwam net iets tekort. Eigenlijk had ik de hele wedstrijd een vrij goed gevoel, maar een uitslag haalde ik niet. Dat is een beetje frustrerend, want de koers draaide uit op een sprint met een vrij grote groep. Winnaar Mads Pedersen is na die valpartij in Bellegem naar de eerste groep kunnen rijden. Daar had ik sneller moeten reageren. Had ik dat gedaan, dan was ik wellicht mee geweest, maar dat is klap achteraf.”

Dinsdag rijdt Merlier in Le Samyn mee. “Ik vermoed dat het dinsdag weer een vrij open koers wordt. Vanaf de Kanarieberg was Kuurne-Brussel-Kuurne eveneens een open wedstrijd. Een beetje ieder voor zich. In Le Samyn verwacht ik een gelijkaardige situatie.”