Victor Campenaerts noemt selectie Evenepoel en Van Aert verdiend en ziet hen allebei op podium eindigen

Victor Campenaerts had wel al een tijdje begrepen dat Remco Evenepoel en Wout van Aert in polepositie lagen om namens België de olympische tijdrit te rijden. Sven Vanthourenhout heeft hen nu ook effectief aangeduid voor de tijdrit in Tokio.

Victor Campenaerts werd daar door de bondscoach reeds anderhalve maand geleden van op de hoogte gesteld. "Ik ben geen uil. Remco en Wout verdienen hun selectie, zij trappen harder dan ik", reageert Campenaerts bij Sporza. "En voor mij moeten de allerbeste atleten naar het allergrootste sportevenement ter wereld. Want de Spelen vind ik groter dan de Tour." VICEWERELDTITEL De adelbrieven van Evenepoel en Van Aert in recente kampioenschappen spreken voor zich. "Remco en Wout hebben allebei een vicewereldtitel op zak in het tijdrijden. Drie jaar geleden werd ik 3e, maar met hen erbij zou ik misschien de 5e tijd gereden hebben." Campenaerts werd wel gevraagd zich klaar te houden voor het geval dat Evenepoel of Van Aert zich zou blesseren in aanloop naar de Spelen. "Voor alle duidelijkheid: zoiets wens ik hen niet toe. Zeker niet omdat ik ze allebei op het podium zie eindigen, naast topfavoriet Ganna. Tenzij Pogačar zich echt toelegt op de olympische tijdrit, maar dat lijkt me onmogelijk in combinatie met zijn Tourambities."