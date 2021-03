Ciclismo Mundial stelt ex-renster aan als ploegleidster van Cant en Alvarado: "Hoop dat Van der Poel motivatie kan zijn"

Onder de naam Ciclismo Mundial worden verschillende veldrijdsters, zoals Cant en Alvardo, uit meerdere veldritploegen op de weg onder één ploeg samengebracht. De nieuwe hoofdploegleidster zal zich met hen gaan bezighouden en dat is Heidi Van de Vijver.

De ploeg van de broers Roodhooft heeft bekendgemaakt dat Heidi Van de Vijver met onmiddellijke ingang bij het team aan de slag gaat. Tijdens haar actieve wielercarrière werd Van de Vijver tweemaal Belgisch kampioene op de weg.

GEEN DRUK

"Hier is veel kwaliteit aanwezig, maar we moeten ons geen druk opleggen qua doelen en verwachtingen", zo bekijkt Van de Vijver haar nieuwe uitdaging. "Natuurlijk moeten en zullen ze hun best doen op de weg. Maar er is toch een verschil tegenover de beste wegrensters in het peloton, waarbij het wel echt moet."

Uitkijken of de dames uit het veld ook op de weg kunnen charmeren. "Ik hoop dat Mathieu van der Poel ergens een motivatie kan zijn om er vertrouwen en plezier uit te halen", aldus Van de Vijver. Bijvoorbeeld van Sanne Cant is geweten dat zij ook op de weg haar mannetje wel kan staan. De Belgisch kampioene veldrijden keek na afloop van het crossseizoen meteen al uit naar haar wegprogramma.