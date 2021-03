Deceuninck-Quick.Step en Ineos delen in de klappen bij valpartijen in Trofeo Laigueglia: "Hopelijk niets gebroken"

Zo kwamen Andrea Bagioli, de winnaar van de Drôme Classic, en Michal Kwiatkowski, vorig jaar nog winnaar van een Tourrit, allebei op dezelfde plaats ten val. Bij beiden kwam er ook een DNF achter hun naam. Na hun val was het niet meer verantwoord om nog verder te rijden.

Het is nog wachten op verdere updates, maar bij Bagioli kwamen er wellicht wel hechtingen aan te pas. Hij liep een gekloven wenkbrauw op en was na zijn val aan het bloeden van aan zijn oog naar de onderkant van zijn gezicht.

Unfortunately I crashed in #TrofeoLaigueglia. Some bruises, hopefully nothing broken. @INEOSGrenadiers