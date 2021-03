Colombiaanse klassementsrenner dacht aan stoppen met wielrennen: "Ik wilde een stap opzij zetten"

Verrassend nieuws uit de wielerwereld. De 27-jarige Colombiaan Miguel Angel Lopez zou namelijk even gedacht hebben aan stoppen met wielrennen. Hij wilde, net zoals Tom Dumoulin, een stap opzij zetten.

Miguel Angel Lopez is al jaren één van de betere klassementsrenners in het peloton. Hij won al een rit in de Tour de France, twee ritten in de Vuelta en in de Giro eindigde hij in 2018 op de derde plaats in het eindklassement.

Toch heeft de Colombiaan even gedacht aan stoppen. De transfer naar Movistar heeft echter voor een verademing gezorgd. Lopez vertelde het zelf bij El Tiempo. "Er zijn veel complexe situaties in het wielrennen. Ik heb er aan gedacht om te stoppen met wielrennen. Bij Astana was ik de enige kopman en kwam er veel druk bij kijken, terwijl er nu bij Movistar ook andere kopmannen zijn. Dan neemt de druk af", aldus Miguel Angel Lopez.