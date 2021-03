Mathieu van der Poel wil in de Strade Bianche beter doen dan vorig jaar: "Het parcours ligt mij wel" en "De beste zullen voorin zitten"

Wout van Aert en Julian Alaphilippe kwamen eerder al aan het woord over de Strade Bianche en nu heeft ook Mathieu van der Poel meer uitleg gegeven over de Italiaanse klassieker van zaterdag.

Mathieu van der Poel maakte een goede indruk in Kuurne-Brussel-Kuurne en de GP Le Samyn en ook in de Strade Bianche wil hij meedoen voor de overwinning. "Het parcours is misschien meer op maat van de klimmers, maar het ligt mij wel", legde van der Poel uit bij Sporza.

Ook van der Poel ziet naast van Aert en Alaphilippe nog heel wat sterke renners aan de start staan. "Het is een sterk deelnemersveld. De beste renners zullen voorin zitten. Ik wil uiteraard presteren en hoop beter te doen dan vorig seizoen", aldus de Nederlander.