Patrick Lefevere trekt aan alarmbel: "De basis van de piramide verdwijnt, wil graag GP Patrick Lefevere organiseren om dit te verhelpen"

Patrick Lefevere neemt nooit een blad voor de mond wanneer naar zijn mening wordt gevraagd. De ploeglieder van Deceuninck-Quick.Step vreest dat het wielrennen een verloren generatie tegemoet gaat.

De profs hebben van het seizoen 2020 nog iets kunnen maken ondanks de omstandigheden. Maar de jeugdcategorieën in het wielrennen zien wel enorm hard af. De junioren en beloten zitten bijna een jaar zonder wedstrijden, een grote angst bij Patrick Lefevere. "Dit is een drama, de basis van de piramide verdwijnt, ik vrees voor een verloren generatie", vertelt Lefevere in zijn wekelijkse column bij Het Nieuwsblad.

GP Patrick Lefevere

De wielermanager denkt dat veel koersen zullen verdwijnen voor de jeugd en trekt dan ook aan de alarmbel. Als alternatief wil hij een nieuwe koers op de kalender: de GP Patrick Lefevere. "Die bestond al maar deelde zijn naam met mijn jeugdvriend Rik Lepoutre. Ik wil die wedstrijden scheiden, de Memorial Rik Lepoutre voor de beloften en liefhebbers en enkele dagen later de GP Patrick Lefevere als juniorenkoers", doet Lefevere uit de doeken.

Lefevere is niet alleen bezorgd over de fysieke capaciteiten van de aankomende jeugdtalenten, maar ook over hun mentaal welzijn. "Ik hoop dat politici die zich zo graag laten zien aan de start van een grote koers, weten wat er op het spel staat", besluit hij.