Veldrijders zijn het eens: "Hij is topfavoriet, Mathieu is hier minder voor geschikt"

Wout van Aert start aan de Strade Bianche met rugnummer 1. De winnaar van vorig jaar behoort nu ook tot de favorieten, maar heeft nog geen koersdagen achter zijn naam staan in 2021.

Aangezien er met Zdenek Stybar nog een (ex-) veldrijder op de erelijst staat en de mannen uit het veld het blijkbaar wel leuk vinden in Siena, vroeg Sporza raad aan enkele veldrijders om hun pronostiek op te maken.

Aerts, Sweeck en Iserbyt denken alledrie dat Wout van Aert de topfavoriet is voor de Strade. "Zijn winter is beter dan vorig jaar, al heeft hij geen koersritme kunnen opdoen. Maar iedereen herinnert zich zijn krachttoer van vorig jaar nog", klinkt het.

Van der Poel

Velen denken dat het een duel zal worden tussen Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe maar vooral Iserbyt denkt niet dat Van der Poel zal schitteren. "Je weet natuurlijk nooit met hem maar hij is volgens mij het minste geschikt voor de Strade. Op lange, steile stukken zakt hij er sneller door", weet de Europese kampioen in het veld.

Pidcock

Een belangrijke outsider die ze niet vergeten en ook uit hun tak van het wielrennen komt is Tom Pidcock. "De renners moeten ook enorm veel klimmen en dat is op het lijf van Pidcock geschreven. Als het weer wat slechter is, is hij met Alaphilippe in het voordeel", besluiten de veldrijders.