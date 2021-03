Canyon geeft info over de fiets waar Van der Poel de Strade Bianche mee won

Geen materiaalproblemen voor Mathieu van der Poel in de Strade Bianche. Vooraf was er veel speculatie over welke fiets hij zou gebruiken, nadat zijn stuur afbrak in de finale van Le Samyn. Zo was er onder andere sprake van dat Alpecin-Fenix voor lichtere klimfietsen zou opteren.

Daar werd uiteindelijk niet voor gekozen. Canyon heeft laten weten dat Mathieu van der Poel de koers afwerkte op een Aeroad CFR. In vergelijking met Le Samyn werd er wel een ander stuurframe op gezet, om problemen te vermijden. "Mathieu heeft gewonnen met een aangepaste Aeroad CFR, die uitgerust werd met onze CP00010 cockpit. De door ons gesponsorde ploegen zullen met deze setup blijven rijden zolang we de incidenten met de CP00015 en de CP00018 op Mathieu's fiets in Le Samyn onderzoeken", kondigt Canyon aan. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Canyon Bicycles (@canyon) De fietsmodellen die met zulke sturen zullen voorlopig dus niet meer gebruikt worden. Canyon belooft updates te blijven geven over de progressie van de onderzoeken en de volgende stappen.