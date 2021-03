De Gendt kijkt er naar uit om te kijken naar maar kijkt er tegenop om te koersen tegen 'jonge wattbommen'

Dat kaart Thomas De Gendt alvast aan op Twitter, op zijn geheel eigen wijze. Als straks de data uit de Strade Bianche worden bekendgemaakt, zullen het weer cijfers zijn om van te duizelen. Hoeveel Watt zou Van der Poel niet geduwd hebben tijdens die slotklim in Siena?

Met kleppers als Van der Poel komen er fantastische tijden aan voor het wielrennen. Misschien iets minder leuk voor een groot deel van het peloton. "Als enthousiasteling over het wielrennen, heb ik enkele geweldige jaren over de boeg voor het kijken naar koersen op televisie. Als wielrenner heb ik mijn ergste jaren voor de boeg waarin ik moet koersen tegen deze jonge wattbommen", zo stelt Thomas De Gendt op Twitter.

As a cycling enthusiast i will have some great years ahead of me watching races on tv. As a cyclist i will have my worst years ahead of me having to race against all those young wattbombs.