Ex-renner Lotto en huidig ploegmaat Vanmarcke loopt schouderbreuk op bij valpartij

Genoeg wielerwedstrijden momenteel. Toch is niet enkel tijdens de koers uitkijken voor valpartijen, maar ook op training. Dat heeft Anthony Roux ondervonden en ook Carl Fredrik Hagen (rechts op foto), de Noor die de voorbije twee jaar voor Lotto Soudal reed.

Vanaf dit jaar rijdt Hagen voor Israel Start-Up Nation en is hij dus een nieuwe ploegmaat van Sep Vanmarcke. Hagen reed in Frankrijk al twee eendagskoersen. Die kwam hij zonder kleerscheuren door. Wat niet gezegd kan worden van het trainingsritje dat hij vrijdag in zijn thuisland afwerkte.

De staat van het wegdek verraste hem op een gegeven moment, waarna hij over een vangrail dook en zo ten val kwam. Zijn schouder geraakte daarbij uit de kom. Die werd in het ziekenhuis wel weer op zijn juiste plaats gezet. Daarmee is echter het probleem nog niet helemaal van de baan.

GELUKKIG NIET ERGER

Bij één van de in het ziekenhuis uitgevoerde onderzoeken, werd ook een breuk in de schouder vastgesteld. Hagen is vooral opgelucht dat het niet erger is. "Nu ik het wat van op een afstand kan bekijken, besef ik hoeveel geluk ik heb om er vanaf te komen met een schouderbreuk en wat gescheurde pezen", zegt hij aan het Noorse TV2.