Jasper Philipsen draagt trui voor beste jongere in Parijs-Nice

In Parijs-Nice kan Jasper Philipsen zijn kans gaan in de massasprints. Het zijn de eerste gelegenheden voor Philipsen om bij zijn nieuwe ploeg een gooi te doen naar overwinningen. Die eerste zege van het seizoen is er nog niet, wel mag hij een speciale trui aantrekken.

De etappe van en naar Saint-Cyr-l'École, de openingsrit in Parijs-Nice, draaide zoals verwacht uit op een massasprint. Philipsen spurtte uiteraard mee en wist nog net voor Coquard over de lijn te komen, goed voor een vierde plaats in de daguitslag.

JONGSTE UIT DE TOP VIER

Ritwinnaar Bennett is al dertig en ook de nummer twee in deze rit, Arnaud Démare, leunt tegen die leeftijd aan. Mads Pedersen komt met zijn 25 jaar ook niet meer in aanmerking voor een jongerentrui. Bij de 23-jarige Philipsen is dat wel het geval.

Omdat hij in de eerste rit de beste jongere was, mocht Philipsen naar de podiumceremonie. Daar mocht hij de witte trui aantrekken. Philipsen zal dus wel herkenbaar zijn tijdens de tweede etappe van Oinville-sur-Montcient naar Amilly. Dan zal de rappe man van Alpecin-Fenix dus ook in de witte jongerentrui aan de start staan.