Vansevenant bevestigt uitstekende vorm en klopt kleppers als Mollema, Landa en Quintana op weg naar eerste zege

Mauri Vansevenant had met een achtste plaats in een rit op Chalet Reynard en zijn derde plaats in de GP Laigueglia al laten zien dat hij goed is. Ook de GP Industria & Artigianato moest hem dus liggen. En of! Deze keer kon het 21-jarige klimtalent ook de kers op de taart zetten.

Het deelnemersveld in Italië moest liefst vier keer de San Baronto over, een klim van 8,6 kilometer aan 3,5%. Geleidelijk aan werd de groep der favorieten steeds verder uitgedund. Tijdens de laatste passage achtte Nairo Quintana zijn moment gekomen om aan te vallen. Mauri Vansevenant, die dit seizoen al een paar mooie dingen liet zien, had opnieuw goede benen en ging mee met de Colombiaan. Ook Mikel Landa en Bauke Mollema sprongen nog naar deze twee toe. Dit kwartet had een bonus van 25 seconden op zeven kilometer van de aankomst in Larciano. VANSEVENANT PAKT EERSTE ZEGE IN SPURT MET VIER De achtervolgers kwamen nog erg dicht, maar de vier konden wel sprinten voor de overwinning. Vansevenant toonde in de GP Laigueglia het niet onaardig te doen in een spurt tegen andere klimmers. Deze keer deed hij het het beste! Vansevenant bleef Mollema, Landa en Quintana voor en behaalde dus zijn eerste overwinning bij de profs.