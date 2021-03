Dupont zag Merlier op de verrassing spelen: "Tevreden met podiumplaats, naast renners als Merlier en Cavendish"

Timothy Dupont was samen met Merlier en Cavendish ook één van de namen die aangekruist was voor de GP Monseré. Alle drie waren ze op de afspraak, ook Dupont dus. Hij kwam als derde over de streep en was niet ontevreden gezien de tegenstand.

Tot aan de laatste bocht verliep alles eigenlijk perfect volgens plan voor Dupont. "De ploeg was steeds aanwezig en deed het uitstekend. Ik heb zoals voorzien in de sprint mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik zei tegen mijn ploegmaat Staniolkowski, die twee plaatsen voor mij zat, om de sprint aan te trekken, wat hij perfect deed."

Dan kwam het beslissende moment in de sprint. "Merlier speelde op de verrassing en vertrok kort na de laatste bocht op rechts. Ik moest langs links nog voorbij mijn ploegmaat, dat had ik niet voorzien. Merlier had al een gaatje, ik heb nog geprobeerd om terug te komen, maar er was niets aan te doen. Desondanks ben ik tevreden over mijn koers en mijn podiumplaats, naast renners als Merlier en Cavendish."

IEDEREEN HYPERGEMOTIVEERD

Voor Dupont is het zijn tweede podiumplaats dit jaar, nadat hij ook al een rit won in de Ster van Bessèges. "Ik heb van in het begin van het seizoen getoond dat ik in vorm ben. Alle volgende koersen op mijn programma liggen me goed. Ik wil nogmaals onderstrepen welk werk de ploeg voor mij doet, iedereen is hypergemotiveerd."