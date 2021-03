Goed nieuws voor de Amstel Gold Race

De grootste eendagskoers in Nederland zal wel degelijk georganiseerd worden. De Amstel Gold Race heeft toelating om op 18 april gereden te worden.

Vorig jaar werd de Amstel Gold Race geannuleerd. Ook een versie in het najaar kwam er niet. Dit jaar gaat de koers wel door, al is dat met een stevig aangepast parcours.

De Amstel Gold Race wordt ook grondig hertekend. Er wordt gekoerst op een afgesloten circuit van 17 kilometer met de Cauberg, de Geulhemmerberg en de Bemelerberg als kuitenbijters. De vrouwen rijden de lus 7 keer, de mannen 13 keer.

"Wij zijn ontzettend blij met het bericht van de overheden dat de Amstel Gold Race en de Amstel Gold Race Ladies Edition zondag 18 april verreden mogen worden", reageert koersdirecteur Leo van Vliet. "Na de annulering in oktober 2020 hebben wij niet stilgezeten. We zijn in gesprek gebleven met overheden en hebben de plannen tot in detail kunnen uitwerken."

"We zijn ons ervan bewust dat er richting zondag 18 april nog veel kan gebeuren, maar we danken de landelijke en regionale overheden voor hun steun in dit proces. Gezamenlijk kijken we nu vooral positief vooruit naar de dingen die wel mogelijk zijn."